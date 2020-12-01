شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تسجل مكالمة لشخص حاول إقناعها بشراء شهادة وهمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سجلت مواطنة محاولة أحد المقيمين إقناعها بشراء شهادة " وهمية " متخصصة في إحدى اللغات.

وأظهر المقطع الذي عُرض في تقرير ببرنامج " تم " محاولة المقيم إقناع المواطنة بنظامية الشهادة التي ستُمنح لها من خلال التسجيل معه.

وأكد أنه سيقوم بإنشاء ملف فارغ باسمها على النظام الخاص بالجهة التي يعمل لحسابها وحجز موعد اختبار لها، لكنها لم تحضر الاختبار فعليا، وسيتم وضع درجات اختبار شخص آخر في ملفها.