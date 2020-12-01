شكرا لمتابعة خبر عن أول إجراء من " الحياة الفطرية " بشأن تجول الضباع المفترسة بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

على خلفية رصد مواطن لتجول عدد من الضباع المفترسة أمام منزله بمنطقة نجران، أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه تم تكليف فريق مختص من مركز الإيواء للتوجه للمنطقة.

ويهتم الفريق بنقل الضباع إلى مكان بعيد عن التجمعات السكانية أو إلى مراكز الإيواء التابعة للمركز.

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