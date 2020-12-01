تكون مصحوبة بتأثير للرياح السطحية..
نبَّهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية بمنطقة القصيم، ونوَّهت بالمحافظات المتأثرة بها.
وأضافت المديرية عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية بالقصيم، وتشمل: «البكيرية، الرس، الشماسية،المذنب، عقلة الصقور، النبهانية، عنيزة، بريدة» حتى صباح الثلاثاء الساعة 2 صباحًا، وستكون الأمطار المتوقعة أمطار رعدية يصحبها تأثير للرياح السطحية.
وكانت الهيئةُ العامة للأرصاد وحماية البيئة توقَّعت، بتقريرها لطقس الغد الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وسواحلها الجنوبية، وأجزاء من مناطق «الرياض والشرقية، القصيم، حائل» تمتد إلى أجزاء من منطقتي «الجوف والحدود الشمالية»، مع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
اقرأ أيضًا:
«الأرصاد» تتوقع مدة الحالة المطرية على مناطق السعودية
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من مديرية الدفاع المدني لقاطني القصيم حول «الأمطار الرعدية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.