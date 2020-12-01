السعودية اليوم / زلزال بقوة 3ر6 درجات يضرب منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين



واشنطن 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 3ر6 درجات على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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04:06ت م

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