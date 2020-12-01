السعودية اليوم / فرنسا تسجل 4005 إصابات جديدة بفيروس كورونا



باريس 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم عن تسجيل 4005 إصابات جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان لها إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2222488 حالة، كما سجلت السلطات الصحية وفقا للبيان 406 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 52731 حالة.

// انتهى //

03:39ت م

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باريس 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم عن تسجيل 4005 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2222488 حالة، كما سجلت السلطات الصحية وفقا للبيان 406 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 52731 حالة.// انتهى //03:39ت م0256

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