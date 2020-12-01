السعودية اليوم / "إنتاج عسل النحل العضوي" ورشة عمل بالقصيم



بريدة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، ورشة عمل بعنوان "إنتاج عسل النحل العضوي"، وذلك في قاعة فرع الوزارة بمنطقة القصيم، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي، وعدد من النحالين المهتمين بإنتاج العسل العضوي.

وناقشت الورشة دعم الوزارة ودورها في تنمية وتطوير وتنظيم إنتاج وصناعة نحل العسل، ودورها الرقابي وطرق تحليل العسل والكشف على المناحل العضوية ومتطلبات توثيق نحل العسل عضوياً.

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