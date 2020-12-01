اجتماعي / توزيع 130 سلة غذائية بمحافظة أبوعريش



أبوعريش 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

بدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش ممثلة بفريق بسمة أمل التطوعي النسائي، في توزيع 130 سلة غذائية ضمن مبادرة "بإنسانيتي أخدم وطني".

وأوضحت قائدة الفريق ليلى آل خيرات، أن المبادرة تهدف إلى مساعدة الأسر الأشد احتياجاً وأسر الأيتام و المطلقات، مشيرة إلى أن السلال الغذائية تضمنت جميع الأصناف الغذائية التي تحتاجها الأسر، وسيجري إيصال السلال بمشاركة أكثر من 20 متطوعًا ومتطوعة.

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02:39ت م

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