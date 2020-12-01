السعودية اليوم / مسلحون يطلقون صواريخ على قواعد عسكرية أجنبية في مالي



باماكو 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

أطلق مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة الإرهابي اليوم، صواريخ على قواعد عسكرية فرنسية وأخرى تابعة للأمم المتحدة في مدن كيدال وميناكا وجاو شمال مالي.

وأوضح المتحدث باسم القوات الفرنسية توماس روميجوييه أن المعسكرات تعرضت لنيران "غير مباشرة"، مشيرًا إلى أن القاعدة الوحيدة التي لحقت بها أضرار هي قاعدة تابعة للأمم المتحدة بجانب القاعدة الفرنسية في كيدال.

وتنشر فرنسا أكثر من 5100 جندي في المنطقة.

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