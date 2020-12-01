السعودية | 123.4 مليار ريال تحويلات الأجانب في السعودية خلال 10 أشهر .. ارتفعت 18.6 %

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 123.4 مليار ريال تحويلات الأجانب في السعودية خلال 10 أشهر .. ارتفعت 18.6 % والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 2:45 صباحًا, 1 ديسمبر 2020 م
المناطق - الرياض
ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج خلال عشرة أشهر من العام الجاري 18.6 في المائة، بما يعادل 19.35 مليار ريال، لتبلغ نحو 123.4 مليار ريال، مقابل 104.1 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، ارتفعت تحويلات الأجانب خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على أساس سنوي 19.2 في المائة، بما يعادل 2.1 مليار ريال، لتبلغ نحو 13.16 مليار ريال، مقابل 11.04 مليار ريال في الشهر نفسه من 2019.
وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الأجانب في السعودية 0.4 في المائة، بما يعادل 49 مليون ريال، حيث كانت 13.21 مليار ريال في أيلول (سبتمبر) من العام الجاري.
وكانت تحويلات الأجانب للخارج خلال العام الماضي 2019 انخفضت 8 في المائة إلى نحو 125.5 مليار ريال، مقارنة بـ2018 البالغة 136.4 مليار ريال.
وعليه، سجلت التحويلات انخفاضا للعام الرابع على التوالي لأول مرة منذ 15 عاما، إذ تراجعت في الفترة الممتدة من “2001 – 2004″، لكن بنسب أقل من الفترة الحالية.
وتراجعت التحويلات العام الماضي بأعلى وتيرة، مقارنة بالأعوام السابقة، إذ انخفضت خلال 2018 بنحو 3.7 و6.7 في المائة في 2017 وكذلك 3.2 في المائة في 2016.
وسجلت تحويلات الأجانب في 2019 أدنى مستوياتها منذ 2012، أي في نحو سبعة أعوام، كما لم تشهد التحويلات تراجعا سنويا بنسبة 8 في المائة منذ فترة طويلة، إذ تراجعت فقط بالنسبة نفسها في 1996.
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