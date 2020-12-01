شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون بين النيابة العامة والجمارك والان نبدء بالتفاصيل

أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب على أهمية دور الهيئة العامة للجمارك السعودية في حماية المواطن والمقيم في هذا البلد العظيم، ومكانتها الجنائية بصفتها إحدى جهات الضبط التي تؤدي مهام جليلة في حدود اختصاصها. جاء ذلك خلال استقباله محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية أحمد الحقباني في مكتبه بالمقر الرئيس للنيابة العامة بمدينة الرياض أمس. وفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بمحافظ الهيئة، وجرت خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة والهيئة العامة للجمارك السعودية من خلال عدد من الإجراءات المتبادلة وورش العمل المشتركة والتي تهدف إلى الارتقاء بالعملية العدلية في الصادرات والواردات، وغيرها من مجالات التعاون، وسبل تعزيزها وتفعيلها.

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