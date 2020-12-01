شكرا لقرائتكم خبر عن 3285 كرتون تمر للأسر الأشد فقرا بلحج وتعز والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 3,285 كرتون تمر للأسر الأشد فقرًا والنازحين في محافظتي تعز ولحج، حيث جرى توزيع 2,860 كرتون تمر في مديرية القبطية بمحافظة لحج، و425 كرتون تمر في مديرية صالة التابعة لمحافظة تعز، استفاد من إجمالي التوزيع 3,285 أسرة. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 5,000 كرتون من التمر للمعوزين والمحتاجين في اليمن الشقيق.

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