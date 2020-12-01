شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس أفريقيا الوسطى بذكرى يوم الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق اطراد التقدم والازدهار، كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيس رومانيا كلاوس فيرنير يوهانس، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والازدهار، كما بعث سمو ولي العهد برقية تهنئة إلى الرئيس كلاوس فيرنير يوهانس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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