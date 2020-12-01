شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ساعة تدريبية لدعم المجتمع التعليمي بجازان والان نبدء بالتفاصيل

قدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بمركز دعم التعلم الإلكتروني العديد من الخدمات والمبادرات لمساندة المدارس والمجتمع التعليمي خلال مرحلة التعليم -عن بعد- عبر منصة مدرستي

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة د. إبراهيم أبوهادي أن الإدارة سخرت جميع إمكانياتها لخدمة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم التربوي والتقني والفني لجميع فئات المجتمع التعليمي، ومن خلال تشكيل لجان دعم على مستوى الإدارة وفي مكاتب التعليم والمدارس لتقديم الورش والدورات التدريبية على منصة مدرستي واستقبال جميع الاستفسارات وحل جميع الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

من جانبه بيّن مدير مركز دعم التعليم الإلكتروني بتعليم جازان أحمد خرمي، أن المركز نفذ أكثر من 250 ساعة تدريبية استهدفت القيادات التعليمية والمدرسية والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور لشرح أدوات منصة مدرستي لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة منها، مضيفاً أن المركز عمل على حل أكثر من 30,000 طلب دعم حتى الآن، موزعة على الحسابات ومنصة «مدرستي» وصيانة بيانات الإدارة عبر صفحة الدعم الفني الموجهة لجميع فئات المستفيدين من المنصة من منسوبي التعليم والطلاب والطالبات وأولياء الأمور، إضافة لتنفيذ زيارات الدعم للمدارس للوقوف على سير العملية التعليمية ومساندة القيادات والمعلمين والمعلمات أثناء سير اليوم الدراسي.