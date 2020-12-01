شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تحسين الخدمات الطبية بالعيون والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت اللجنة الأهلية لأصدقاء الصحة بمدينة العيون وما جاورها «رعاية» خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمحافظة الأحساء د.أحمد الشعيبي، المطالبات التطويرية والاحتياجات التحسينية للخدمات الصحية والطبية المستقبلية للمدينة، والمطالبات التي تمت الموافقة عليها سابقاً من قبل وزارة الصحة، ومن مجلس المنطقة الشرقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف.

وشملت المتطلبات زيادة السعة السريرية لمستشفى مدينة العيون، ومشروع إنشاء مبنى مركز غسيل الكلى، وكذلك المركز الصحي المتطور «ميقا» الذي تم تخصيص أرض له في مخطط سلطانة من قبل أمانة الأحساء. وكذلك إعادة افتتاح عيادات العيون والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والأسنان وتطوير المراكز الصحية «العيون - المراح - الوزية» وتزويدها ومستشفى مدينة العيون بالكوادر الطبية والفنية اللازمة وغيرها من الاحتياجات.