شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يطلع على جهود الدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

ناقش الأمير منصور بن محمد بن سعد ال سعود محافظ حفر الباطن، أمس، بمكتبه في ديوان المحافظة مع مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب الحربي بحضور العقيد محمد العنزي مدير إدارة الدفاع المدني بحفر الباطن الاستعدادات والإجراءات التي قامت بها المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع الحالات المطريّة والظروف المصاحبة لها. وقدم محافظ حفر الباطن شكره للواء الحربي على متابعته وحرصه على مطالبات المحافظة.

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