شكرا لقرائتكم خبر عن «لنجعلها خضراء» تزرع 12 ألف شجرة بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

دشن محافظ الخفجي محمد الهزاع، أمس، بحضور رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحميداني، مبادرة «لنجعلها خضراء»، بمركز أبرق الكبريت، أحد برامج الأمانة في تشجير مدن الشرقية، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه العام الماضي، وأثمرت عن زراعة 12 ألف شجرة.

وأكد الهزاع ضرورة الحرص على استدامة الحملة وتعظيم أثرها ورفع نسبة معدل الأشجار في المحافظة والمراكز التابعة لها، مؤكدا على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق أهداف الحملة. من جهته، أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. الحميداني، أن المبادرة تأتي بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث ستتم زراعة 12000 شجرة من الأشجار البرية خلال هذه المبادرة لتساهم في الحد من نزح الرمال وزيادة نسبة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري والبيئي والحفاظ عليه ومكافحة مصادر التلوث ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها.

ودعا الحميداني الجميع إلى الاهتمام بالنظافة، وعدم العبث بالمرافق العامة في الحدائق والواجهة البحرية لتظل متنفسا وينعم بها الجميع.