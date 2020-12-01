شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص أماكن لأنشطة المرأة والأسر المنتجة والان نبدء بالتفاصيل

أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، على كافة الإدارات والبلديات بأهمية المحافظة على توفير الخدمات اللازمة لسكان المدن، مع تجديد المواقع القديمة والمحافظة على المباني التراثية والطابع العمراني. وأشار إلى أهمية المشاركة المجتمعية، في أعمال القطاع البلدي والاستفادة من إمكانيات المجتمع ضمن المسؤولية الاجتماعية، مطالبا الجميع بتخصيص مناطق لأنشطة المرأة والأسر المنتجة وتشجيعهم في كسب العيش الكريم من خلال تخصيص أماكن لهم لممارسة هذه المهنة.

وشدد م. الجبير خلال ترؤسه الاجتماع المرئي الدوري للوكلاء ورؤساء البلديات، بقاعة الاجتماعات بالأمانة، على ضرورة استكمال البنية التحتية لمشاريع تصريف مياه الأمطار والاستفادة من التجارب الناجحة في تصريف مياه الأمطار وتقليل التكاليف باستخدام حلول طبيعية كالمناسيب، وأشار إلى مشاريع التطوير مثل مشروع تطوير المجاورات السكنية، وتعزيز حركة المشاة في أواسط المدن بحيث يتم تنفيذ «مماشي»، وكذلك مسارات لرياضة الدراجات الهوائية، وتعديل التصاميم بالجزر الوسطية ما أمكن للمشاة والزراعة، وإضافة الأرصفة بالشوارع الجانبية، لافتا إلى أن الأمانة بدأت في تنفيذ هذه المبادرة في بعض أحياء حاضرة الدمام، وحث الجميع على تنفيذها في كافة مدن ومحافظات المنطقة حتى يستفيد منها المواطن والمقيم.

واستعرض خلال الاجتماع دراسة الاستثمارات المرتبطة بالنظافة والنفايات من خلال التدوير أو البيع للمخلفات والاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، ونوه بمبادرة «صنعة» التي أطلقتها الأمانة مؤخرا، وتفعيلها بشكل أكبر لدعم رواد الأعمال، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية الدائمة والمؤقتة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشهد الاجتماع استعراض التحليل الأولي لأداء مؤشر التشوه البصري، وتقرير أداء الربع الثالث للأمانة الذي يوضح كافة الجهود والأعمال التي حققتها الأمانة ومؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، وطالب الجبير بتكثيف الجهود للوصول الى أعلى معدلات قياس رضا المستفيدين من الخدمات البلدية. وأكد أهمية استمرار العمل مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق للمشاريع لضمان استمرارية هذه المشاريع خدمة للمستفيدين منها.

وتطرق الاجتماع إلى مبادرة يوم التطوع السعودي والعالمي الذي يصادف 5 ديسمبر القادم، والتي تستهدف تفعيل يوم التطوع السعودي والعالمي والمساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وتفعيل هذا اليوم من خلال الفعاليات والبرامج، وكذلك إبراز أهمية التطوع في أعمال الأمانة وبرامجها ومبادراتها المختلفة. كما تمت مناقشة مبادرة «ملامح وطن»، والتي سيتم من خلالها الرسم على الجداريات.