شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مليون ريال لمدرستين بالدرب والان نبدء بالتفاصيل

أكمل تعليم صبيا تنفيذ مشروعي مدرستين تابعتين لمكتب تعليم محافظة الدرب بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 19 مليون ريال. ويأتي هذان المشروعان ضمن المشاريع المنجزة ، للاستغناء عن عدد من المباني المستأجرة، وسيستفيد منها قرابة 1150 طالبا وطالبة، وستوفر مبلغا يقدر بـ 820 ألف ريال سنوياً، كما سيتم استكمال جملة من المشاريع المدرسية والملاعب والصالات الرياضية والمرافق وتغطية الساحات الخارجية بالمظلات لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والتخلص من المباني المستأجرة ورفع الكفاء التشغيلية لتلك المباني.

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