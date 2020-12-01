شكرا لقرائتكم خبر عن 85 ألف خدمة لـ «شمل» سنويا والان نبدء بالتفاصيل

أسهمت مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة «شمل»، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، في تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة. ووفرت المبادرة مراكز مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وفق بيئة مجهزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة، تقدم من خلالها الدعم الاجتماعي والنفسي للأطراف كافة «الوالدين - الأطفال».

وكشفت وزارة العدل، عن تقديم المبادرة لأكثر من 85 ألف خدمة، لـ 34 ألف مستفيد سنويا، من خلال 21 مركزا في مناطق المملكة المختلفة.

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تعمل على توفير أماكن مخصصة وملائمة للرؤية والزيارة ونقل الحضانة، وإيجاد بيئة آمنة وسليمة لتسليم المحضون، وتقديم الدعمين الاجتماعي والنفسي للأطفال وذويهم، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.