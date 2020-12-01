شكرا لقرائتكم خبر عن 283 ألف مستفيد من «طب الأسنان» بعسير والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 283 ألف مراجع من خدمات عيادات ومراكز طب الأسنان المتخصصة في منطقة عسير، وذلك خلال العام المنصرم 1441هـ. وأوضحت «صحة عسير» أنه جرى تقديم خدمات إضافية للمراجعين منها تحديد يوم ثابت لعلاج حالات الأسنان لذوي الاحتياجات الخاصة تحت التخدير العام في مستشفى عسير المركزي ومستشفى خميس مشيط. وأبانت أنها قامت بتدريب عدد من مساعدي طب الأسنان بهدف تأهيلهم للعمل في العيادات وتنفيذ برنامج تدريبي آخر لأطباء الأسنان المقيمين في تخصص علاج الجذور في مركز طب الأسنان التخصصي بأبها وخميس مشيط. وأضافت صحة عسير أنه تم تأمين 56 حساسا رقميا للأشعة في مراكز طب الأسنان المتخصصة ومراكز الرعاية الأولية بالمنطقة، وذلك في إطار تحسين جودة العمل في العيادات ومعامل طب الأسنان، كما تم توجيه أكثر من 100 طبيب وطبيبة لتغطية مواقع الاحتياج في مراكز وعيادات طب الأسنان بالقطاعات الصحية في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر 283 ألف مستفيد من «طب الأسنان» بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.