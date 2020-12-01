توافق بين أعضاء أوبك على تمديد تخفيضات الإنتاج

2020-12-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار، أمس الاثنين: إن أعضاء أوبك توصلوا إلى توافق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لأوبك+ التي تصل إلى 7.7 مليون برميل يوميًّا لثلاثة أشهر اعتبارًا من يناير.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عطار، الرئيس الحالي لأوبك، قوله: إن هناك “إجماعًا على مستوى منظمة أوبك التي تضم 13 دولة على تمديد السقف الحالي لتخفيض إنتاج النفط إلى الثلاثي الأول من 2021 أي إلى غاية نهاية شهر مارس المقبل بدلًا من المرور بداية من يناير المقبل إلى مستوى 8ر5 مليون برميل في اليوم”.

وتابع: “أنه لم تواصل دول أوبك نفس الجهود التي باشرتها منذ سبعة أشهر، فإن ذلك يمكن أن يشكل خطرًا على سوق النفط”.

وأضاف أن “المنظمة ستعمل على إقناع الأعضاء الآخرين في تحالف أوبك+ خلال اجتماعهم الثلاثاء لدعم سياسة لتمديد التخفيضات”.

