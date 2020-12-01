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موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب
لم يتم تحديد مخاوف جدية تتعلق بالسلامة
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت شركة موديرنا الأمريكية: إن لقاحها لمواجهة فيروس كورونا فعال بنسبة 100% في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.
وأظهرت النتائج الجديدة التي شملت أكثر من 30 ألف مشارك، أن اللقاح فعال بنسبة 100% في الوقاية من مخاطر لقاح كورونا الشديدة وبنسبة 94% في الوقاية من المرض على نطاق أوسع.
وأكدت الشركة أن النتائج متسقة عبر مختلف الديموغرافيات، بما في ذلك العمر والجنس والعرق.
ولفتت الشركة إلى أنه لم يتم تحديد مخاوف جدية تتعلق بالسلامة، حيث اقتصرت الآثار الجانبية على آلام موقع الحقن والصداع والتعب.
موديرنا ذكرت أنه، وبعد جمع بيانات السلامة المطلوبة لمدة شهرين، ستتقدم بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص تسويق مشروط من وكالة الأدوية الأوروبية.
وتتوقع موديرنا تجهيز 20 مليون جرعة لشحنها إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020، وهو عدد كافٍ لتحصين 10 ملايين شخص لأن اللقاح يتطلب جرعتين.
وتقول الشركة: إنها في طريقها لتصنيع ما بين 500 مليون إلى مليار جرعة على مستوى العالم في عام 2021.
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