شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ الخليج 365: رخص بناء فورية دون الحاجة لزيارة البلدية.. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعتزم تطبيق نظام «بلدي» الجديد لإصدار رخص البناء الفورية، على أن يكون النظام موحداً على مستوى السعودية ويهدف النظام إلى تسهيل إجراءات تملك المسكن للمواطن، ويمتاز بإصدار رخص إنشاء فورية من المكتب المختص في اليوم نفسه بمجرد سداد رسوم البلدية دون الرجوع للأمانة أو البلدية التابعة للمنطقة، مع إلغاء دور شركة الكهرباء في إصدار الرخصة، وتأهيل المكتب المختص لدى وزارة الشؤون البلدية لإصدار رخص البناء في جميع مدن المملكة، وحصر العلاقة التعاقدية في استخراج الرخصة بين المكتب والمواطن فقط دون وجود طرف ثالث. وحدد النظام الالتزامات والمسؤوليات التعاقدية، إذ يصبح المكتب مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الرخصة والمخطط بتطبيق كود البناء السعودي، إضافة إلى تعهده بالاطلاع على لائحة الجزاءات والغرامات وتحمل كافة المسؤولية المترتبة على مخالفة كود البناء السعودي في التصميم. وفي حال وجود أنظمة خاصة لمنطقة معينة يجب الرجوع للأمانة التابعة للمنطقة. ويتضمن النظام الجديد لإصدار رخص البناء أنه في حال إصرار المالك على مخالفة المخطط المعتمد يلتزم المكتب بإيقاف الإشراف، ورفع تقرير بالمخالفة للبلدية، وفي حال تجاهل المكتب للمخالفات في التنفيذ يعرض للمساءلة وتحمل الغرامات التي قد تصل إلى إيقاف المكتب.



كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ الخليج 365: رخص بناء فورية دون الحاجة لزيارة البلدية.. قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.