شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. هطول أمطار غزيرة على بريدة والبكيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رصد مقطع فيديو أمطار غزيرة على بريدة والبكيرية، حيث لاقى انتشارا وتفاعلا واسعا بين المواطنين.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم اليوم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح و مراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والصمعوريه والقوارة والبطين والفوارة، والعمار وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني حذرت من استمرار هطول الأمطار الرعدية بمشيئة الله ابتداء من يوم الاثنين 1442/4/15 هـ وحتى يوم الخميس 1442/4/18 هـ وذلك وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح الدفاع المدني أن أجزاء من مناطق المملكة ستتأثر بهذه الحالة المطرية وهي مناطق:" الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والمنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية "، وذلك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويُتوقَّع أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة " المدينة المنورة والجوف "، بأمطار متوسطة ورياح نشطة.