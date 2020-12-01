بالفيديو.. محامي: ضرب المرأة جائز شرعًا ومنصوص عليه في كتاب الله

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قال المحامي عبدالعزيز بن باتل، إن ضرب المرأة أمر جائز شرعا، ومنصوص عليه في كتاب الله، مما أثار جدلا واسعا.
وأضاف " باتل " خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ياهلا ":" الإشكال في فهمنا للنص وللمقصود بكلمة " الضر ب"، وتعسف البعض في استخدام هذا الحق ".
وأشارت " باتل ":" المقصود بالضرب هو الضرب اليسير أي بالسواك ونحوه، والذي أشبه بضرب التنبيه والتحذير ولفت الانتباه للمراجعة ".
وأوضح:" ما قصدته بضرب المرأة لا يتعارض مع نظام الحماية من الإيذاء، وما جرمته النيابة العامة والنظام ليس " ضرب التنبيه " بل هو الضرب المبرح والإيذاء النفسي المستمر ".
المحامي عبدالعزيز بن باتل:— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 30, 2020
ما قصدته بضرب المرأة لا يتعارض مع نظام الحماية من الإيذاء، وما جرمته النيابة العامة والنظام ليس "ضرب التنبيه" بل هو الضرب المبرح والإيذاء النفسي المستمر.#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@AbdulazizBatel pic.twitter.com/adLurQfCMc
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