شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية توضح مدى تأثير استقدام "عامل منزلي" على صرف الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،. مدى تأثير استقدام العامل المنزلي والسائق على صرف الضمان الاجتماعي.

وقال حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية أنه يسمح بعدد 2 من العمالة المنزلية فقط (سائق او خادم او خادمة) و الثالث يكون (ممرض أو ممرضة) في حال وجود تقرير طبي.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب العناية بالعملاء حول تأثير استقدام العامل المنزلي و السائق الخاص علي صرف الضمان الاجتماعي.