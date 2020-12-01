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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية ، آلية الحصول على رخصة مزود خدمة النقل البرّي لشحنات الترانزيت.

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك السعودية، الاشتراطات اللازمة الحصول على رخصة مزود خدمة النقل البرّي لشحنات الترانزيت، وتتمثل في تقديم الطلب وتوفير المستندات والوثائق اللازمة، وتوفر نشاط النقل في السجل التجاري، والحصول على ترخيص نشاط النقل على الطرق البرية صادر من هيئة النقل العام لمزاولة نقل البضائع على الطرق البرية، وتوفير القوائم المالية لمدة سنة سابقة.

كما اشترطت بالكشف عن حجم أسطول النقل وحجم عمليات النقل خلال الثلاث السنوات السابقة وعدد سنوات الخبرة في مجال النقل، وجدول بأسماء ورقم هوية السائقين للمركبات الناقلة خدمة RFS (إرفاق صورة من هوية السائق)، وتوفير وثيقة تأمين للبضائع سارية المفعول.

وأكدت هيئة الجمارك أنها تتيح للشركات إمكانية الحصول على رخصة مزود خدمة النقل البرّي لشحنات الترانزيت RFS لرفع كفاءة فاعلية القطاع اللوجستي وتخفيض تكاليفه.