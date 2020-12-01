شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تتوقع استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق حتى هذا الموعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس القادم. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس القادم. وقالت الهيئة أن الحالة المطرية تشمل مناطق مكة المكرمة، والرياض، والقصيم، والباحة، وجازان، والمنطقة الشرقية، وحائل، والحدود الشمالية، حيث ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، قد تُصحب بعضها بضباب وتساقط للبرد.

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