شكرا لمتابعة خبر عن طارق الحبيب: التوتر يسبّب انقباضاً وتشنّجاً في العضلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قال استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، إن التوتر يسبّب انقباضاً وتشنّجاً في العضلات.
وأضاف " الحبيب ":" من الممكن أن تستمر هذه الأوجاع وتتفاقم عند ازدياد التوتر العصبي، هذا ما يفسّر الأوجاع التي نشعر بها في عضلات الرقبة والظهر عندما نكون في حالة من التوتر الشديد ".
وكان الحبيب ذكر في تصريحات سابقة أن الاكتئاب هو حالة تعطُّل عامة تضعف فيها جميع وظائف الإنسان، حيث أشارت الدراسات إلى ارتباط الاكتئاب مع انخفاض مستويات فيتامين (د)، ولذلك فربما من الممكن أن تساعد مكملات فيتامين (د) في تحسن المزاج.
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