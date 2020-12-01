في 30 دقيقة فقط.. حجز مشروع خيالا - المهندية بالكامل

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، اليوم الإثنين، حجز مشروع (خيالا - المهندية) بمحافظة جدة الذي تم إطلاقه، اليوم الإثنين، بالكامل في وقت قياسي وذلك خلال أقل من نصف ساعة على إطلاقه، ويعد المشروع الذي تنفذه الأولى للتطوير العقاري ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة كمطور رئيسي بالشراكة مع المطورين الفرعيين.

ويأتي حجز مشروع (خيالا- المهندية) بالكامل في وقت قياسي تأكيداً على الدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة على تحقيقه بالتعاون مع الشركات المتخصصة؛ لتوفير مزيدٍ من المشاريع المستقبلية بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج سكني حول مناطق المملكة، ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.

وكانت الشركة الوطنية للإسكان أطلقت اليوم مشروع (خيالا - المهندية) الذي يوفّر 317 فيلا بمساحات وتصاميم متنوعة؛ حيث تمت إتاحته للحجز في مركز سكني الشامل بجدة، كما أتاحته حجزه إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق سكني على الرابط:

من جانبه وفي وقت سابق اليوم، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي خلال تدشينه جناح "خيالا" في مركز سكني الشامل بجدة أن المشروع يقع شمال مدينة جدة، في موقع مميز متكامل الخدمات بحي الحمدانية بالقرب من طريق الحرمين ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن إحدى الضواحي التي تطورها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتقع على مساحة 1.5 مليون م2 لتوفير أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كل احتياجات الأسر السعودية المستفيدة المسجلة في برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، كما أشار المهندس البطي إلى أن مشروع (خيال - المهندية) يقع على مساحة 84,500 ألف م2، ويتميز بتصاميمه المميزة ضمن بيئة عصرية؛ لتعزيز تملك الأسر السعودية ضمن أحياء سكنية نموذجية توفّر جودة الحياة، إضافة إلى تطبيق كود البناء السعودي، وبأقساط شهرية مُيسرة، وبمساحات تبدأ من 250 م2 للوحدة.

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بالصور.. إطلاق مشروع «خيالا - المهندية» جدة.. يوفّر 317 فيلا