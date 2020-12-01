السعودية اليوم / البرازيل تسجل 21138 إصابة جديدة بكورونا



برازيليا 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

سجلت البرازيل 21138 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، إلى أنه بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في البلاد ستة ملايين و335878 إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى 173120 وفاة.

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برازيليا 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسسجلت البرازيل 21138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و287 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأشارت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، إلى أنه بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في البلاد ستة ملايين و335878 إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى 173120 وفاة.// انتهى //00:59ت م0246

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