- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
كسب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، الاثنين، نظيره المنتخب القطري بنتيجة 73 مقابل 67 في النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2021.
ويحتل أخضر السلة المركز الثاني في المجموعة الرابعة وباتت فرصته في التأهل كبيرة، سواءً بصورة مباشرة أو ضمن أفضل الثوالث في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات في الصين.
وسبق لأخضر السلة أن فاز على المنتخب القطري ضمن المجموعة الرابعة بنتيجة 68ـ57، في اللقاء الذي جمعهما فبراير الماضي على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
ويواجه المنتخب السعودي نظيره السوري في الجولة المقبلة، حيث يتأهل أول اثنين من كل مجموعة وأصحاب المركز الثالث في جميع المجموعات الست، ويتأهل أفضل أربعة منتخبات لبطولة آسيا التي ستشهد وجود أفضل 16 منتخبًا.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 12:31 AM
اقترب من التأهل لأمم آسيا 2021بنتيجة 73 .. الأخضر السعودي لكرة السلة يسقط القطري
كسب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، الاثنين، نظيره المنتخب القطري بنتيجة 73 مقابل 67 في النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2021.
ويحتل أخضر السلة المركز الثاني في المجموعة الرابعة وباتت فرصته في التأهل كبيرة، سواءً بصورة مباشرة أو ضمن أفضل الثوالث في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات في الصين.
وسبق لأخضر السلة أن فاز على المنتخب القطري ضمن المجموعة الرابعة بنتيجة 68ـ57، في اللقاء الذي جمعهما فبراير الماضي على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
ويواجه المنتخب السعودي نظيره السوري في الجولة المقبلة، حيث يتأهل أول اثنين من كل مجموعة وأصحاب المركز الثالث في جميع المجموعات الست، ويتأهل أفضل أربعة منتخبات لبطولة آسيا التي ستشهد وجود أفضل 16 منتخبًا.
، بنتيجة 73 .. الأخضر السعودي لكرة السلة يسقط القطري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بنتيجة 73 .. الأخضر السعودي لكرة السلة يسقط القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.