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2020-11-30 التواصل الحكومي يصدر شعار المشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني الإماراتي أتاح تحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات متابعات الخليج 365 - الرياض أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يصادف 2 ديسمبر 2020. وأتاح مركز التواصل الحكومي الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد. وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر عددًا من الهويات الإعلامية للعديد من المناسبات الوطنية، وكان آخرها هوية موسم الحج 1441 هجرية، تحت شعار “بسلام آمين”، وغيرها من هويات المناسبات الوطنية.



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