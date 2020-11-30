2020-11-30

المرور: لا توجد خدمات تقدم عن طريق الوسطاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المرور السعودي أنه لا توجد خدمات مرورية رسمية تقدم عن طريق الوسطاء أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذر المرور عبر حسابه بموقع تويتر، من التعامل مع الحسابات الوهمية والتي تهدف للاحتيال وسرقة الأموال.

4 تصرفات خاطئة:

وكانت إدارة المرور قد حذرت من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة، داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن هذه التصرفات التي قد تعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر تشمل ما يلي:

– الانشغال مع بقية ركاب المركبة.

– تأمل المناظر الخارجية.

– محاولة الوصول إلى غرض ما داخل المركبة.

– كذلك استخدام الهاتف المحمول.

