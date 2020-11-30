، تعرَّف على أسرار "الهيمالايا" و"منطقة الموت" وكم متسلق وصل إلى "قمة إيفرست" ،

محمد بن مسعود - الدمام - برامج متخصصة ومعدات شخصية

عندما تسمع أو تقرأ عن جبال الهيمالايا، التي تتضمن أعلى قمة في العالم، تأخذك رغبة وتشوُّق لزيارة ذلك المكان الذي يتمتع بالطبيعة المذهلة.

إنها قمة إيفرست الواقعة بين الصين والنيبال والهند، ويبلغ ارتفاعها الرسمي 8850 مترًا. نجح أكثر من أربعة آلاف متسلق في الوصول إلى القمة، من بينهم رجل كفيف، وطفل، وامرأة عجوز.

وسُمى الجبل بهذا الاسم نسبة إلى الإنجليزي "جورج إيفرست" الذي اكتشفه عام 1856، ووصفه بأنه أعلى جبل في العالم، بينما فشل تسعة آلاف متسلق في الوصول إليها.

ويتحمّل المغامرون آلاف الدولارات من أجل الوصول إلى قمة إيفرست؛ إذ يتراوح متوسط سعر تكلفة الصعود إلى الجبل ما بين 28 و85 ألف دولار للشخص الواحد، بينما تكلف البرامج المتخصصة للأغنياء نحو 130 ألف دولار، التي تتضمن حزمة من الخدمات المميزة أثناء تسلق الجبل، تتضمن إقامة في فندق 5 نجوم، وطعامًا خاصًّا في المخيم الأساسي، ومطبخًا خاصًّا ساخنًا، وحمامًا ساخنًا، وخيمة مرحاض في المعسكر الأساسي، ومصورًا شخصيًّا، ومشروبات، إضافة إلى خدمة طائرات الهليكوبتر الخاصة.

ويحتاج الشخص الذي يصعد إلى قمة الجبل إلى معدات شخصية، تبلغ تكلفتها نحو ثمانية آلاف دولار، وتشمل: البدلة السفلية، وأكياس النوم، والأحذية، وحقيبة الظهر، ومعدات الجليد، والحبال اللازمة.

ويكمن خطر الصعود في الوصول إلى منطقة تسمى "منطقة الموت" بسبب قلة الأكسجين التي تؤدي إلى الموت؛ لذلك يجب على المتسلقين إعطاء أجسادهم وقتًا للتأقلم مع ظروف سحق الرئة في جبال الهيمالايا قبل الاستمرار في محاولة تسلق قمة إيفرست.

وتستغرق رحلة الصعود إلى جبل إيفرست ما بين 40 و60 يومًا. ولنجاح المحاولة يجب الاستعانة بـ"الشيربا"، وهم قبائل تعيش وسط جبال الهميالايا، وتعرف الطرق المؤدية إلى قمة إيفرست.

يُذكر أن 381 شخصًا حصلوا على تصاريح في عام 2019 للوصول إلى قمة إيفرست.