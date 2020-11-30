السيول تغلق عقاب الباحة وانهيارات صخرية بطريق الطائف - أبها

هطلت أمطار غزيرة أمس، ومساء أول أمس على عدد من محافظات منطقة الباحة، واجتاحت السيول طرق مركز جرب بالعقيق، واحتجزت الأهالي الذين طالبوا بإنشاء عبارات على المواقع التي دائمًا ما تجتاحها السيول.

وشهدت عدد من العقاب في المنطقة انهيارات صخرية أجبرت الجهات المعنية على إغلاق عدد منها احترازيًا، وهي عقبة الباحة، وحزنة، والأبناء، فيما لا تزال التوقعات تشير إلى سقوط أمطار على عدد من المناطق تستمر لأيام.

وانعدمت الرؤيا بسبب الضباب الكثيف، كما ارتفع منسوب المياه في الشوارع، وسارعت الجهات المعنية في رفع الجاهزية في مثل هذه الحالات، فيما شاركت الجهات الأمنية في تواجدها على عدد من المواقع الخطرة، والتقاطعات لتنبيه السائقين التائهين وإرشادهم بالابتعاد عن الأماكن الخطرة.

فرق طوارئ

أوضحت أمانة منطقة الباحة أن فرق الطوارئ والنظافة تباشر البلاغات الواردة، وتسخر كافة الإمكانيات الآلية والطاقة البشرية لمواجهة آثار الأمطار، مشيرة إلى أن أعمال فرق الطوارئ وفرق النظافة بوكالة الخدمات متواصلة للتعامل مع آثار الأمطار والسيول للحالة المطرية التي تشهدها المدينة.

جرافات

تواصل هطول الأمطار الغزيرة أمس على منطقة عسير، شملت شمال المنطقة في مدينة البشائر، ومركز باشوت، ومركز خثعم، ومدينة سبت العلاية، ومركز شواص، ومحافظات خميس مشيط، والبرك، وتنومة، والنماص، وطريب، وبلقرن، كما شملت الأمطار مراكز مهر الحازمي، وتندحة، والخشبة، وعفراء، وعمق، والقحمة، والحريضة، وسالت على أثرها الأودية والشعاب.

وشهد طريق الطائف - أبها انهيارات صخرية في أطراف الحواف الانكسارية في الجبال المحاذية للطريق، وهرعت فرق الدفاع المدني ومعدات البلديات، والجرافات الخاصة أحيانًا، لإزالة هذه الصخور والأتربة التي أعاقت الحركة، فيما باشرت الجهات الأمنية الأخرى مواقعها لتأدية مهامها وتوعية الناس وتحذيرهم تحسبًا لأي طارئ، وساهمت السيول في ارتفاع منسوب المياه في سدود محافظة بلقرن.

وحذرت إدارة الدفاع المدني في بلقرن، والبشائر، المواطنين بعدم المخاطرة بعبور الأودية، وعدم التعرض للسيول ومجاري المياه.

حالة الطقس

شهدت منطقة المدينة المنورة أمس أمطارًا من غزيرة إلى متوسطة شملت مهد الذهب، والحناكية، فيما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة، ومحافظة وادي الفرع.

وتوقعت الأرصاد في تقريرها أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وتشمل السواحل الجنوبية منها، كما يتوقع أن تعاود الفرصة لتكوِّن السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، وومرتفعات المدينة المنورة.

مناطق شملتها تحذيرات الأرصاد

جازان

عسير

الباحة

مكة المكرمة

الرياض

الشرقية

القصيم

حائل

المدينة المنورة