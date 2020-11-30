مواطنون للمرور: الشوارع كلها مشتاقة لك

«الشوارع كلها مشتاقة لك» عنوان رسالة افتراضية وجهها مواطنون إلى الإدارة العامة للمرور، في إشارة ضمنية إلى تراجع تواجد فرق المرور في شوارع المدن السعودية ، مطالبين بضرورة تكثيف التواجد في الميدان، وضبط حركة المرور والمخالفين، وعدم الإكتفاء برصد المخالفات عبر أنظمة المراقبة.

قوانين الدوار

أطلق مغردون أمس هاشتاقا على تطبيق «تويتر» بعنوان #رسالة_إلى_المرور، عبروا خلالها عن ملاحظاتهم ومطالبهم من المرور، حيث تساءل رامي الغامدي قائلاً: «ليش في كل دول الخليج نحترم قوانين الدوار إلا هنا الأفضلية للإجراء/‏، قائدو الشاحنات على الطرق السريعة لا يتقيدون بنظام السرعة، ونظام التجاوز وخصوصا الشاحنات الخليجية «النقل بالعبور» أين الرادع»

وأضاف: «في كل يوم نرى حوادث الشاحنات في ازدياد وإهمال قائديها، وتهورهم فهل من #رسالة_إلى_المرور توقظهم، أم ساهر ونجم هم الحل الكافي، في كل يوم نرى حوادث الشاحنات في ازدياد وإهمال قائديها وتهورهم.

إعادة هيكلة

في وقت اختصر فرحان الرسلاني الـ #رسالة_إلى_المرور: التي يرغب بإيصالها بقول: «الشوارع كلها مشتاقة لك»، قال فهد العسكر: «تحتاج شوارعنا لإعادة هيكلة، والتقاطعات لإعادة نظر، التنبؤ بالمشاكل المرورية قبل حدوثها أهم من مباشرة حلها. والحواجز الخرسانية ليست حلا، بل هي تلوث بصري وإعاقة لانسيابية المرور.

والتسهيل على سائقي المركبات يقلل من المخالفات، فهل نرى استطلاع مرئيات العموم في هذا الشأن».

قطع الإشارة

قال فالح الفالح: «الإشارات التي لا يوجد بها كاميرا ولا عداد، أصبحت ميدانا لتعلم المخالفات، من قطع إشارة والسقوط على الغير من اليمين واليسار، ويجب مضاعفة عقوبة قائد الشاحنة التي تتجاوز مسارها، وتسير بالمسار الأوسط أو اليسار، وذلك لما له من انعكاس على حركة السير، أتمنى أن يكون هناك حزم ضد قائدي الشاحنات المستهترين». وتابع: مرور الرياض «ضبط 44 مفحطاً و 75 متجمهراً واحتجز 89 سيارة، حبيت أقول الله يعطيكم العافية، ويقويكم، والله يعينكم على رغباتنا وطلباتنا، لنا حق وعليكم واجب والعكس».

التخطي غير المسموح

تساءل أبو أسامة قائلا: «هل المخالفات بس سرعة، أين التخطي غير المسموح، المشي بأقل من السرعة المسموح بها». بينما قال فيصل: «مفترض الحرص على تخطيط الشوارع بشكل مرتب وحضاري، موب خطوط تنمسح بعد يومين، وبعضها للأسف متروكة بدون تخطيط خير شر ! والمشكلة الأكبر أنها شوارع رئيسية»

وقال أبو مهند البليهد: «سؤال عدة مرات نسأله، لماذا طرق الشمال محددة 120 كم وليست كباقي المناطق 140 كم، على الرغم من أن الطرق سريعة وثلاثة مسارات، ولا تقارن بكثافة السيارات في المناطق الأخرى؟ أليس نظام المرور واحدا !!!؟».

أما عبدالله بن حمَد فقال: «أرجوكم، من أبسط حقوقنا أن كل إشارة فيها ساهر، يكون فيها مؤقت. اللي صاير الآن مربك بشكل موب طبيعي، سرعة الشارع 80 ولا 90 وتتغير للبرتقالي، أنا ما بين أضرب الفرامل بأقصى قوة وأعدمها واحتمال كبير اللي وراي يصدمني، أو إني أخاطر وأمشي وأدفع 5000 وانحجز، ريحونا!».

نظام النقاط

قالت الدكتورة سمر العسيري: «أتمنى تفعيل نظام النقاط المعمول به في دول العالم، يعني إذا وصلت لعدد معين من المخالفات، يصير نقاطا على رخصتك، و يتم سحبها منك، وتطلع وحدة ثانية، بعد ما تخضع لحرمان لمدة سنة من القيادة، و تؤدي الاختبار من جديد». وقال حمد غنيم الشمري: «رسالة إلى #المرور_السعودي مايحدث في #حائل من تهور الشباب وأغلب السيارات بدون لوحات، وكثرة الحوادث، أنتم مسؤولون عنه، فيه خلل كبير والمقاطع أمامكم وهي بشكل يومي».

هدر وعبثية

لفت موسى القحطاني إلى أن نظام المرور الجديد، والإجراءات والعقوبات الحازمة هي رسالة للجميع مفادها أن عصر الفوضى انتهى، وأن الشوارع والطرق لخدمة الاقتصاد والتنمية والمجتمع والأمن، وليست للتسكع والتجوال، والهدر في المشاوير العبثية الصبيانية، والدرباوية والفوضوية، التي كادت تصل بنا إلى المليون قتيل، ومليارات الهدر

وقال kabiri:«ساهر جاء ليعلن للجميع غياب رجل المرور...وهذا ما تعاني منه شوارع الرياض للأسف، أعتقد أنه بإمكان الأمن العام تكليف شركة تقوم بإصدار الرخص والاستمارات وخلافها..وتفريغ رجال المرور لدفة الحركة المرورية».

ملحوظات ومطالبات سجلها المتابعون

عدم تقيد قائدي الشاحنات بالسرعة المحددة

الحاجة لإعادة هيكلة التقاطعات

بعض الإشارات لا يوجد به كاميرا ولا عداد

التخطي غير المسموح

المشي بأقل من السرعة المقررة

عدم تخطيط بعض الشوارع

توحيد السرعات على كافة الطرق

كل إشارة لساهر يجب أن يكون فيها مؤقت