الحياة الفطرية ترفض قتل الضباع داخل الأحياء السكنية (فيديو)

تحديد الموقع
تواصلت «دوت الخليج» مع المواطن زامل عبدالله آل منصور، وأفاد بأن كاميرات منزله رصدت مرور 3 ضباع فجر الخميس الماضي من أمام بيته، وتم إبلاغ أمانة المنطقة بذلك وبعد يومين تم التواصل معه لتحديد مواقعها، وقام فريق من أمانة المنطقة بتوزيع بعض الأطعمة السامة في مواقع متفرقة.
أطعمة سامة
أضاف آل منصور، بأن هذا الإجراء تسبب بخلاف مع مندوب مركز الإيواء التابع للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الذي أوضح بأن تلك الأمور لا تعالج بهذه الطريقة وإنما يتم الإمساك بالحيوانات دون قتلها، مطالباً فريق أمانة المنطقة بإزالة الأطعمة السامة التي وضعها مندوب الأمانة. وأضاف آل منصور بأن مشاهدة الضباع ليست المرة الأولى وإنما تكرر المشهد قبل ما يقارب 7 أشهر، في منازل أخرى قريبة من منزله.
من لائحة تنمية الحياة الفطرية
المحافظة على الحياة الفطرية في البر والبحر
إدارة المناطق المحمية
إجراء البحوث العلمية في مختلف حقول علوم الأحياء
الاهتمام ببعض القضايا البيئية ووضع حلول مناسبة لها
تقديم نتائج البحوث المتعلقة بالحياة الفطرية والمواطن الطبيعية
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