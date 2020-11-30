انطلاق الحملة الميدانية لرصد المخالفات بخميس مشيط

تم تشكيل لجنة لرصد المخالفات بمحافظة خميس مشيط، وذلك لبحث ودراسة موضوع أسواق النفع العام بالمحافظة ورصد المجهولين والعمالة السائبة المخالفة وأخذ التدابير اللازمة في عملية ترتيب تلك الأسواق ووضع الخطط لمراقبتها بما يحقق المصلحة العاملة، وتضم كلا من: لجنة التوطين، والجهات الحكومية، والأمنية بالمحافظة.

وتمت مباشرة عدة مواقع بداية من أسواق الحراج يوم الجمعة الماضي، حيث تم تفريق التجمعات وإزالة جميع البسطات العشوائية الواقعة خارج الحراج من قبل البلدية ومصادرتها، وتم إبلاغ شيخ الحراج بضرورة تسهيل دخول المتسوقين وتنظيمهم، وتنظيم البسطات الداخلية للحراج، مما يسهل لمن يريد عرض بضاعته من خارج السوق، وتوفير أماكن لهم داخل السوق، وإجبار أصحاب المحلات المستأجرة في الحراج بعدم عرض بضاعتهم في الأماكن المخصصة لمن أراد البيع من خارج السوق.

وأوضح محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، أن أعمال اللجنة الميدانية ستستمر بمتابعته شخصيًا، وذلك لتطبيق الأنظمة والقوانين بكل حزم وعدم التهاون ضد من يخالف ذلك.