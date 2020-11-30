السعودية اليوم / أدبي حائل يوقع اتفاقية شراكة مع رابطة حائل الخضراء



حائل 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

وقع النادي الأدبي في منطقة حائل اليوم اتفاقية شراكة مع رابطة حائل الخضراء لتشجير النادي الأدبي والساحات المحيطة من خلال زراعة 1000 شجرة متنوعة، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة نادي حائل الأدبي رشيد الصقري ، ورئيس رابطة حائل الخضراء عبدالله الجلعود.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التوجه العام لزيادة مساحة المسطحات الخضراءبما يضمن تحقيق التوازن البيئي، لما له كم دور في تنقية الهواء ومكافحة مصادر تلوثه، وإضفاء جمالاً على المكان.

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22:41ت م

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