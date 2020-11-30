السعودية اليوم / أمطار متوسطة إلى غزيرة على القنفذة



القنفذة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وصواعق رعدية ممطره على أجزاء متفرقة من محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها من القرى والهجر، شملت مركز حلي، والسلامة، والصفة، وعنيكر، والحبيل، والفهامة، ودوقة، وسبت حرب، وبني عيسى، إضافة لأجزاء من الطريق الدولي (جدة، الليث، القنفذة، جازان)، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:30ت م

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