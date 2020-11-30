السعودية اليوم / التواصل الحكومي يصدر الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني الإماراتي الـ 49



الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يصادف الثاني من ديسمبر 2020.

ويتيح المركز الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد.

وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر عدداً من الهويات الإعلامية لعديد من المناسبات الوطنية، وكان آخرها هوية موسم الحج 1441 هجرية تحت شعار "بسلام آمين"، وغيرها من هويات المناسبات الوطنية.

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22:30ت م

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