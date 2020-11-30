شكرا لقرائتكم خبر تطوير مسلخ سكاكا يرفع طاقته لـ1050 ذبيحة يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن أعمال التطوير شملت توسعة داخلية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من ألف رأس من الذبائح يوميا، وتحسين المرافق والخدمات من صالات الذبح والانتظار لاستيعاب 60 مستفيدا، وتطوير المنطقة المحيطة بالمسلخ ومد الرصيف أمام المسلخ على طول 80 م، والجانبي على 100 م، إلى جانب 2000 م2 من الأسفلت، لمواكبة التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده المدينة. مشيرا إلى حرص الأمانة على تطبيق أفضل المواصفات الفنية ومعاييرالسلامة خلال أعمال التطوير.
وقد وجه أمين الجوف المهندس عاطف الشرعان، في وقت سابق، مستثمر المسلخ العام في سكاكا بالبدء بأعمال التحسين والتطوير لزيادة الطاقة التشغيلية للمسلخ وفق الاشتراطات الصحية.
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