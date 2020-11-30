أمير مكة يطلع على دور المجلس الفرعي في دعم الجمعيات

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جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في جدة، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة أحمد الحمدان، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة.إلى ذلك استقبل أمير المنطقة، في مكتبه بجدة، مدير فرع وزارة الخارجية بالمنطقة المعين حديثا هاني مؤمنة.
وهنأ الأمير خالد الفيصل، مؤمنة بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله.
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