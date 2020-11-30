معمل للجينوم السعودي في مدينة سلطان للخدمات الإنسانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك لتدشين معمل برنامج الجينوم السعودي الفرعي في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية الذي يهدف إلى توفير منصة تقنية للكشف عن المسببات الجينية للأمراض، وذلك بحضور رئيس مدينة العلوم والتقنية الدكتور أنس الفارس، والرئيس التنفيذي لمدينة سلطان للخدمات الإنسانية عبدالله بن زرعة.

وستوفر مدينة العلوم والتقنية بوصفها الجهة المنفذة لبرنامج الجينوم البشري السعودي والحاضنة للمعمل المركزي الخاص بالبرنامج، أجهزة ترميز وتحليل الجينوم من تقنية الجيل الثاني ومعالجة البيانات الحيوية وربطها بقاعدة البيانات الحيوية الوطنية، وتوفير الدعم الفني لطاقم العمل من أطباء وباحثين لضمان مستويات أداء عالية.

وتعد مدينة سلطان للخدمات الإنسانية إحدى المنشآت البارزة التي توفر رعاية صحية تخصصية لأعداد كبيرة من المرضى خاصة من الأطفال المصابين بالإعاقات النادرة الناتجة عن عوامل وراثية، حيث تسجل المملكة إصابات بشكل أعلى من المتوسط العالمي.

يذكر أن برنامج الجينوم السعودي يعد أحد أكبر برامج البحث الطبي الرائدة في المنطقة وعلى مستوى العالم، والذي تنفذه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية، وتعد إحدى أبرز مخرجاته المساهمة في اكتشاف خرائط الجينات وسماتها البيولوجية والباثولوجية، والتي ستكشف عن مسببات تلك الأمراض، ومن ثم وضع الاستراتيجيات الفعالة للحد من تلك الأمراض والوقاية منها، وفي ذات الوقت توفير أفضل طرق للعلاج.

الاتفاقية تركز على: