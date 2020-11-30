معمل للجينوم السعودي في مدينة سلطان للخدمات الإنسانية

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وستوفر مدينة العلوم والتقنية بوصفها الجهة المنفذة لبرنامج الجينوم البشري السعودي والحاضنة للمعمل المركزي الخاص بالبرنامج، أجهزة ترميز وتحليل الجينوم من تقنية الجيل الثاني ومعالجة البيانات الحيوية وربطها بقاعدة البيانات الحيوية الوطنية، وتوفير الدعم الفني لطاقم العمل من أطباء وباحثين لضمان مستويات أداء عالية.وتعد مدينة سلطان للخدمات الإنسانية إحدى المنشآت البارزة التي توفر رعاية صحية تخصصية لأعداد كبيرة من المرضى خاصة من الأطفال المصابين بالإعاقات النادرة الناتجة عن عوامل وراثية، حيث تسجل المملكة إصابات بشكل أعلى من المتوسط العالمي.
يذكر أن برنامج الجينوم السعودي يعد أحد أكبر برامج البحث الطبي الرائدة في المنطقة وعلى مستوى العالم، والذي تنفذه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية، وتعد إحدى أبرز مخرجاته المساهمة في اكتشاف خرائط الجينات وسماتها البيولوجية والباثولوجية، والتي ستكشف عن مسببات تلك الأمراض، ومن ثم وضع الاستراتيجيات الفعالة للحد من تلك الأمراض والوقاية منها، وفي ذات الوقت توفير أفضل طرق للعلاج.
الاتفاقية تركز على:
- تقديم الدعم الفني لمعمل التدريب.
- توفير الكوادر الوطنية المؤهلة.
- تقديم الخبرة الاستشارية والعلمية والتقنية.
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