شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر دولي يوصي باستحداث «إدارة العافية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وكان المؤتمر قد اختتم أعماله أمس الأول بعد الانتهاء من برنامجه العلمي المخصص لليوم الأخير، الذي افتتحه وترأس أولى وثاني جلساته استشاري طب الأسرة، رئيس المؤتمر الدكتور أشرف عبدالقيوم، تضمنت الجلسة ثلاث محاضرات الأولى عن «الارتجاع وعسر الهضم»، والثانية عن «نهج اضطرابات الركبة في الرعاية الأولية»، بينما المحاضرة الثالثة ناقشت «اختبارات الروماتيزم ما يجب أن يعرفه طبيب الأسرة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المؤتمر الافتراضي الدولي الخامس لطب الأسرة إلى تعزيز الصحة داخل منشآت العمل، باستحداث إدارة جديدة تسمى إدارة العافية، يشرف عليها طبيب الأسرة، يقدم برامج التغذية المتوازنة الصحية، ونصائح لتخفيف الوزن والإقلاع عن التدخين، علاج القلق والاحتراف الوظيفي، تعزيز المشي أثناء العمل.وكان المؤتمر قد اختتم أعماله أمس الأول بعد الانتهاء من برنامجه العلمي المخصص لليوم الأخير، الذي افتتحه وترأس أولى وثاني جلساته استشاري طب الأسرة، رئيس المؤتمر الدكتور أشرف عبدالقيوم، تضمنت الجلسة ثلاث محاضرات الأولى عن «الارتجاع وعسر الهضم»، والثانية عن «نهج اضطرابات الركبة في الرعاية الأولية»، بينما المحاضرة الثالثة ناقشت «اختبارات الروماتيزم ما يجب أن يعرفه طبيب الأسرة».

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر دولي يوصي باستحداث «إدارة العافية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.