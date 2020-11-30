محمد بن مسعود - الدمام - بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا ساءت حالة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

وقال محاميه اليوم الاثنين، "إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، الناجي من فيروس كورونا، تزداد سوءًا".

يذكر أنه في وقت سابق من الخريف الماضي، أصيب رئيس الوزراء الإيطالي السابق بكوفيد 19، إلا أنه شعر بالضعف بعد شفائه منه وعاد إلى مزاولة نشاطه السياسي. إيطاليا.. تدهور حالة رئيس الوزراء السابق بيرلسكوني صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-30 ساءت حالة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

وقال محاميه اليوم الاثنين، "إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، الناجي من فيروس كورونا، تزداد سوءًا".

يذكر أنه في وقت سابق من الخريف الماضي، أصيب رئيس الوزراء الإيطالي السابق بكوفيد 19، إلا أنه شعر بالضعف بعد شفائه منه وعاد إلى مزاولة نشاطه السياسي. 30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 06:25 PM بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا ساءت حالة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

وقال محاميه اليوم الاثنين، "إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، الناجي من فيروس كورونا، تزداد سوءًا".

يذكر أنه في وقت سابق من الخريف الماضي، أصيب رئيس الوزراء الإيطالي السابق بكوفيد 19، إلا أنه شعر بالضعف بعد شفائه منه وعاد إلى مزاولة نشاطه السياسي. ، إيطاليا.. تدهور حالة رئيس الوزراء السابق بيرلسكوني ،

المصدر : الخليج 365

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