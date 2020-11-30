، "صحي السلامة" بالطائف يودِّع الورقي ويفعِّل الملف الإلكتروني ،

محمد بن مسعود - الدمام - المراجع ينجز خطوات عيادات "تطمن" دون حمل أي أوراق

أصبح المراجع لمركز صحي السلامة يمرُّ بجميع محطات عيادات "تطمن" دون أن يحمل أي ورقة، بل لن ترافقه كما اعتدنا سابقًا؛ إذ تتم كل الخطوات عبر برنامج إلكتروني تم تخصيصه لكي ينجز كامل الخطوات.

وقدم مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني شكره لجميع العاملين بمركز صحي السلامة، وعلى رأسهم مدير المركز عدنان المالكي.