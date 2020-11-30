، "صحي السلامة" بالطائف يودِّع الورقي ويفعِّل الملف الإلكتروني ،

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أصبح المراجع لمركز صحي السلامة يمرُّ بجميع محطات عيادات "تطمن" دون أن يحمل أي ورقة، بل لن ترافقه كما اعتدنا سابقًا؛ إذ تتم كل الخطوات عبر برنامج إلكتروني تم تخصيصه لكي ينجز كامل الخطوات.
وقدم مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني شكره لجميع العاملين بمركز صحي السلامة، وعلى رأسهم مدير المركز عدنان المالكي.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 09:43 PM
المراجع ينجز خطوات عيادات "تطمن" دون حمل أي أوراق"صحي السلامة" بالطائف يودِّع الورقي ويفعِّل الملف الإلكتروني
أصبح المراجع لمركز صحي السلامة يمرُّ بجميع محطات عيادات "تطمن" دون أن يحمل أي ورقة، بل لن ترافقه كما اعتدنا سابقًا؛ إذ تتم كل الخطوات عبر برنامج إلكتروني تم تخصيصه لكي ينجز كامل الخطوات.
وقدم مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني شكره لجميع العاملين بمركز صحي السلامة، وعلى رأسهم مدير المركز عدنان المالكي.
، "صحي السلامة" بالطائف يودِّع الورقي ويفعِّل الملف الإلكتروني ،
المصدر : الخليج 365
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