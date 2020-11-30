، "موهبة": تأهل 24 موهوباً وموهوبة من "تعليم الليث" لأولمبياد إبداع 2021م على مستوى المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن أنهت المؤسسة مرحلة التحكيم الإلكتروني لكافة المشاركين والمشاركات

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) تأهل ٢٤ طالباً وطالبة من إدارة التعليم بمحافظة الليث، للمشاركة في مرحلة المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2021م)، والورش التدريبية المصاحبة لها، والتي تقيمها المؤسسة على مستوى المملكة، بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وجاء إعلان النتائج بعد أن أنهت مؤسسة "موهبة" مرحلة التحكيم الإلكتروني لكافة المشاركين والمشاركات على مستوى المملكة، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهلة.

من جهته، زفّ مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، التهاني والتبريكات للطلاب المتأهلين والطالبات المتأهلات، كما بارك لأسرهم ومدارسهم ذلك الإنجاز العلمي الكبير، مؤكداً حرص إدارة التعليم على تسخير كافة جهودها وإمكاناتها لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية مميزة، لتحفيز ورعاية الموهوبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في المراحل المتقدمة من الأولمبياد الوطني.

كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره لكافة القائمين والقائمات على مجريات المسابقة، من خلال إشرافهم على تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات للمسابقة عن بعد، وتعزيز أفكار الطلاب والطالبات من خلال البرامج الإثرائية الداعمة لأبحاثهم ومبتكراتهم.

وأكد أن تأهل الطلاب والطالبات جاء ثمرة للجهود المتواصلة والتعاون البناء بين إدارة التعليم ممثلة في قسمي الموهوبين والموهوبات على مستوى إدارة التعليم ومكتب التعليم بمحافظة أضم (بنين- بنات)، وكافة المدارس وأسر الطلاب والطالبات، وما بذلوه من جهد على الإشراف والمتابعة على مراحل إعداد المشاريع للطلاب والطالبات، وتسجيلها في الموقع، وإجراء التجارب العلمية والحلول المبتكرة للمشاريع، وفي ظل الشراكات العلمية المتعددة التي تبنتها إدارة التعليم في سبيل دعم مواهب وأفكار الطلاب والطالبات.

والمتأهلون والمتأهلات هم:

الطلاب :

إبـراهيم عثمان بن إبراهيم آل زربان الغامـدي ( الليث مقررات )

إيـــــاد طـــــلال بــن خـمــيــس الـقــبـي الـجـبـــيـري ( الليث مقررات )

أنــس عــمـــران عــلـــــــي الـــقـــرشــي الــمـــالـــكــــي ( الليث مقررات )

حــــســـــــيـن عــــمــــــر مـحـــــمـد الـــعـــمــــــشـــانـــــــي ( الليث مقررات )



راكـــــان يـحــيـى عــبــدالــعــزيــز الــحــضــــريــتـي ( الفيصل المتوسطة بالليث )

سـعـــيـــد عـلــي عــبـــدالله آل هـــاشـــم الــصـــعـــب ( الفرقان المتوسطة بالوسقة )

صــفــوان ســعــيــد عــلـــي آل زهــيـر الــبركـــاتـــي ( الليث مقررات )

عــــبــــدالـــعــــزيــــز ردة عـــــبـيـــد الـــمـــــــالـــــكــــي( سعد بن معاذ الثانوية بأضم )

عــلــي أحــمــد عــبيـــد الـــبـــكـــــيري الـمــــالـــكــــي ( سعد بن معاذ الثانوية بأضم )



عــــــمـــــر حـــــســــــن بــن عـــمــــر الــــزبــــــيـــــــــدي ( الليث مقررات )



مـحــــمـد أحــــــمــــــد بـن مـــحـــــــــمــد بـــــــاحــــــارث ( الليث مقررات )



يـــوســـف راجــح مـحـمـد بن حـفـراز الـبركـاتـي ( الليث مقررات )



الطالبات :

أريـام سـعـيـد سـالـم آل حـمــيـده الــعــصــمـاني ( ثانوية أضم )

أميرة عبدالله أحمد آل بن حفـراز البركاتي (المتوسطة الأولى بالليث )

بـيـلــسـان حــســين سعـيـد آل بــاشـه الـحرقاني (المتوسطة الأولى بالليث )

رنـــدى خـــالـــد شــريــف الــحــسـاني الـمـالـكي ( ثانوية أضم )

روان أحـمـد بـن عـلـي آل جــعــير الـعـصـمــانـي( ثانوية أضم )

روان مـطـير بـن دبـيـس الـطـريـفي الـيزيدي ( ثانوية بني يزيد )

ســـــــارة مـــحـــــمـد بـن خــــــتـيـــم الـمـــــالــــكــــــي (متوسطة أضم )



غـرام صـالـح بـن حـامـد العـصـمـاني الـمالكي ( ثانوية أضم )

لـمــى عــوض بن محــمد آل صديــق الزبيـدي (المتوسطة الأولى بالليث )



نــــوال فـيــصـــل عــبـــدالرحـــيــــم الـــــيـزيــدي ( ثانوية بني يزيد )

نـوره عبدالرحمن قدير آل عـوفي الـيزيدي ( ثانوية بني يزيد )

يــــــــــــــارا نــــور بــن مــســـعــــود الـــمـــــالـــــــكـــــي ( ثانوية العطف بالجائزة ) .

