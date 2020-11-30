السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 16377 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و672 وفاة



روما 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 672 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 55576 حالةً، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,600,000 إصابةً.

// انتهى //

21:50ت م

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روما 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 672 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 16377 إصابة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 55576 حالةً، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,600,000 إصابةً.// انتهى //21:50ت م0215

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